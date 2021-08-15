برشلونة يبدأ حقبة ما بعد ميسي برباعية في مرمى سوسيداد

شفق نيوز/ تغلب نادي برشلونة على نظيره ريال سوسيداد، بنتيجة (4-2)، مساء اليوم الأحد، على ملعب الكامب نو، في مستهل مشوار البلوجرانا في الليجا.

وسجل رباعية برشلونة، جيرارد بيكيه في الدقيقة (19)، ومارتن برايثوايت "هدفين" (45+2 و59)، وسيرجي روبيرتو (90+1).

بينما سجل ثنائية ريال سوسيداد في شباك برشلونة، جولين لوبيتي سيينفويجوس في الدقيقة (82)، وميكيل أويارزابال في الدقيقة (85).

وبهذا الانتصار يحصد برشلونة أول 3 نقاط ويحل ثانيًا في جدول الترتيب خلف ريال مدريد، بينما يتجمد رصيد سوسيداد بدون نقاط في المركز الـ19.