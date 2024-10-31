برشلونة يبدأ تحركاته لصيف ساخن ويحدد أولى "الصفقات المنتظرة"

شفق نيوز/ حدد نادي برشلونة أولى صفقاته لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك شبكة "ريليفو" الإسبانية.

ويسعى برشلونة إلى حل جميع أزماته المادية وتكوين "فريق الأحلام"، بقيادة الألماني هانزي فليك، وذلك كي يكتسح الفريق "الأخضر واليابس" في أوروبا وإسبانيا.

وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية في تقرير لها، إن برشلونة سوف يوقع مع حارس مرمى في الصيف.

وأضافت، أنه "‏تم اتخاذ القرار بالفعل، وبرشلونة سيتعاقد مع دييغو كوستا حارس مرمى بورتو البرتغالي".

وأوضحت، أن "التعاقد مع دييغو كوستا جاء بتوصية ديكو المدير الرياضي للنادي، بعد أن راقبه النادي في عدة مباريات حيث تم وصفه بأنه لاعب متكامل للغاية، ويجيد اللعب بالقدمين".

ويواجه برشلونة عقبة أساسية في صفقة تعاقده مع الحارس البرتغالي دييغو كوستا لاعب بورتو وتتمثل في سعره والذي يبلغ 75 مليون يورو.

ويسعى برشلونة لتجاوز هذه العقبة، والتي تتمثل في التعامل مع خورخي مينديز وكيل أعمال واستغلال علاقته الجيدة مع لابورتا رئيس النادي.

كما سيعمل برشلونة على وتر "وضع نادي بورتو المالي الحرج جدا"، وإقناعهم بالحصول على مبلغ معقول مقابل التخلي عن خدمات كوستا.

ويثق برشلونة في حل وضعه المالي في الصيف المقبل، وأنه سيكون على استعداد لتقديم عرض مالي جيد للنادي البرتغالي.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع حارس مرمى جديد، لأن حارسه الأساسي تير شتيغن سوف يدخل عامه 33 وهنالك شكوك حول عودته بكامل لياقته.

أما الحارس تشيزني العائد من الاعتزال لن يستمر مستقبلا مع الفريق، فضلا عن عدم وضوح مستقبل إيناكي بينيا، وهل سيواصل تألقه أم ستكون فترة وتمر.