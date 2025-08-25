برشلونة يبحث في الأرجنتين عن "ميسي جديد"

شفق نيوز- متابعة

أفادت شبكة "TNT Sports" بأن نادي برشلونة الإسباني يتابع عن قرب اللاعب الأرجنتيني الواعد إيانبرشلونة يبحث في الأرجنتين عن "ميسي جديد" جناح فريق ريفر بليت لكرة القدم، كخيار محتمل لتعزيز صفوفه.

ويرتبط اللاعب الشاب سوبيابري (18 عاماً) بعقد مع ريفر بليت حتى عام 2028، وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده 30 مليون دولار، وشارك الجناح الواعد سوبيابري في 18 مباراة مع الفريق الأول لريفر بليت، سجل خلالها هدفاً واحداً.

وتشير التقارير إلى أن النجم الأرجنتيني السابق كلاوديو كانيجيا، الذي يتولى إدارة أعمال مواطنه الشاب، يتواجد حالياً في أوروبا، وهو ما أثار قلق النادي الأرجنتيني لاحتمال سعيه لإيجاد وجهة جديدة لموهبة الفريق.

وإيان سوبيابري، اللاعب الأعسر على غرار مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة، القادر على اللعب في الجهتين، قدم أداء مميزاً في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عاماً، حيث سجل 3 أهداف في 6 مباريات.

ويستعد اللاعب مع منتخب بلاده للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاماً، المقررة إقامتها في تشيلي خلال الفترة ما بين 27 أيلول/ سبتمبر و19 تشرين الأول/ أكتوبر المقبلين.