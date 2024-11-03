برشلونة ومانشستر يونايتد وتشيلسي في مواجهات اليوم.. المواعيد والقنوات

شفق نيوز/ يخوض مانشستر يونايتد مواجهة مرتقبة ضد تشيلسي مساء اليوم الأحد في الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي، بينما يلتقي توتنهام منافسه أستون فيلا بالجولة ذاتها.

ويستقبل برشلونة منافسه إسبانيول في لقاء مثير ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري الإسباني بينما يلعب أتلتيكو مدريد ضد لاس بالماس.

كما تشهد منافسات الدوري الإيطالي مواجهة بين نابولي وأتالانتا كما يستقبل إنتر ميلان منافسه فينيزيا ويخرج روما لمواجهة هيلاس فيرونا.

وهذه مواعيد أبرز مباريات اليوم بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي:

توتنهام وأستون فيلا – 5:00 مساءً – bein sports1

مانشستر يونايتد وتشيلسي – 7:30 مساءً – bein sports 1

الدوري الإسباني:

أتلتيكو مدريد ولاس بالماس – 4:00 مساءً – bein sports 6

برشلونة وإسبانيول – 6:15 مساءً – bein sports 3

الدوري الإيطالي:

نابولي وأتالانتا – 2:30 عصراً – أبوظبي الرياضية بريميوم 1 وssc tv

هيلاس فيرونا وروما – 8:00 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم 1 وssc tv

إنتر ميلان وفينيزيا – 10:45 مساءً - أبوظبي الرياضية بريميوم 1 وssc tv