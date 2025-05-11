برشلونة وريال مدريد وجهاً لوجه.. الموعد والقنوات والمعلق

شفق نيوز/ يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأحد، مواجهة نارية تجمع بين فريقي برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة في ملعب "مونتغويك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني بـ75 نقطة.

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز لتقليص الفارق مع برشلونة إلى نقطة واحدة، مما يشعل الصراع على لقب "الليغا"، إضافة إلى محاولته مصالحة جماهيره بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام آرسنال في دور الثمانية.

في المقابل، يتطلع برشلونة إلى الفوز لتوسيع الفارق إلى 7 نقاط عن غريمه التقليدي، ومواصلة التفوق عليه للمرة الرابعة هذا الموسم.

وتعرض ريال مدريد لثلاث هزائم أمام برشلونة خلال الموسم الحالي؛ بنتيجة 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني، و4-0 في لقاء الدوري خلال أكتوبر 2024، و3-2 في نهائي كأس ملك إسبانيا الشهر الماضي.

وتُظهر الإحصائيات تفوق برشلونة بوضوح في مواجهاته مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث سجل البلوغرانا 12 هدفًا مقابل 4 أهداف فقط تلقاها، مع تحقيقه الفوز في جميع اللقاءات.

موعد المباراة والقناة الناقلة:

,تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت بغداد، وتُبث عبر قناة beIN Sports HD1، بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي.