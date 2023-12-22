برشلونة مهدد بالاستبعاد من دوري الابطال لـ3 أعوام

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة ألمانية، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة يواجه خطر الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، استنادا إلى ما صرحت به مصادر لم تكشف عنها الصحيفة.

ويزعم التقرير الذي نشرته صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية، أن أبطال الدوري الإسباني متهمون بانتهاك اللوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ووفقا للتقرير، فإن برشلونة أدرج حسابات غير صحيحة لمدة ثلاثة أعوام، ولم يعلق (يويفا) أو النادي على الأمر.

ويجب أن يتم تعويض نفقات النادي من خلال الإيرادات المرتبطة مباشرة بأعمال كرة القدم.

وأعلن برشلونة عن أرباح وصلت إلى 304 ملايين يورو (335 مليون دولار) في أيلول/ سبتمبر الماضي، ورغم ذلك فإن التقرير أكد أن الأرباح تشمل الأمور التسويقية وحقوق البث التليفزيوني بالإضافة إلى الرياضات الأخرى بنادي برشلونة.

ورغم ذلك، ووفقا للوائح (يويفا) فإنه غير مسموح بتقييم الميزانية العامة لمدة ثلاثة أعوام.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر داخل (يويفا) فإن برشلونة يمكن استبعاده من دوري أبطال أوروبا لمدة ثلاثة أعوام بدءا من موسم 2024-2025.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تذكر اسمه: كلما زادت الخسائر كلما زادت العقوبات.

ويمضي برشلونة، الذي يمر بأزمة مالية في السنوات الأخيرة، قدما في تطوير ملعب "كامب نو"، كما دخل في خلاف مع الاتحاد الأوروبي للعبة حول دعمه لدوري السوبر.