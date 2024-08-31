برشلونة "فليك" ينثر سحره بسباعية

شفق نيوز/ حقق نادي برشلونة، يوم السبت، فوزًا كبيرًا على نظيره بلد الوليد بسبعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، على ملعب الفريق الكتالوني.

الفوز الكبير، جاء بإقناع وبمستويات مذهلة للنادي الكتالوني الذي لم يترك مجالًا للصدفة أمام الضيوف على عكس أول ثلاث جولات عندما فاز بهدفين لهدف على كل من فالنسيا وأتلتيك بيلباو ورايو فاييكانو.

وقاد البرازيلي رافينيا فريقه برشلونة، للانتصار العريض، بعد أن سجل الهاتريك، بالإضافة إلى هدف لكل من ليفاندوفسكي (24)، كوندي (45+2)، أولمو (82)، وفيران توريس (85).

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.