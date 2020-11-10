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برشلونة بلا فاتي لـ30 مباراة

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-10T06:33:21+0000
برشلونة بلا فاتي لـ30 مباراة

شفق نيوز/ سيغيب أنسو فاتي، نجم برشلونة الشاب، عن نحو 30 مباراة للبلوجرانا في مختلف المسابقات، بسبب الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لـ4 أشهر تقريبا، حسبما أعلن ناديه.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن فاتي سيُحرم من خوض مباراة ذهاب دور الـ16، بدوري أبطال أوروبا، حال تأهل فريقه.

لكن يمكنه اللحاق بمواجهة العودة، التي ستقام أحد يومي 16 أو 17 مارس/آذار المقبل.

وفي كأس الملك، سيكون فاتي جاهزًا بدءًا من ربع النهائي، أما على المستوى الدولي مع منتخب إسبانيا، فسيتواجد بكل تأكيد في نهائيات كأس الأمم الأوروبية، في يونيو/حزيران المقبل.

وسيغيب النجم الشاب عن المباريات التالية:أتلتيكو مدريد، دينامو كييف، أوساسونا (الدور الأول والثاني)، فيرينتسفاروشي، قادش (الدور الأول والثاني)، يوفنتوس، ليفانتي، ريال سوسيداد (الدور الأول والثاني).فالنسيا، بلد الوليد، إيبار، هويسكا (الدور الأول والثاني)، أتلتيك بيلباو (الدور الأول والثاني)، غرناطة، إلتشي (الدور الأول والثاني)، ريال بيتيس، ديبورتيفو ألافيس، إشبيلية.وهذا بالإضافة لغيابه عن مباراة ذهاب دور الـ16، بدوري أبطال أوروبا، ومباريات كأس الملك حتى ربع النهائي.

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