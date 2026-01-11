برشلونة بطلاً للسوبر الإسباني على حساب ريال مدريد

شفق نيوز- جدة

تُوّج فريق برشلونة بكأس السوبر الإسباني لكرة القدم، الأحد، بعد فوزه على غريمه ريال مدريد بنتيجة (3-2)، في مباراة أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وافتتح البرازيلي رافينيا اللقاء بهدف لصالح فريقه برشلونة في الدقيقة 36، قبل أن يعادل ريال مدريد النتيجة عن طريق لاعبه فينيسيوس جونيور (2+45)، وبعدها بدقيقتين تقدم ليفاندوفسكي بالنتيجة لفريقه برشلونة، سرعان ما عدل المهاجم الشاب غارسيا الكفة للنادي الملكي في (7+45) من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 73، أضافَ رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة.

وشهد اللقاء حالة طرد للاعب برشلونة دي يونغ في الدقيقة (1+90).

وبهذا الفوز عزز النادي الكتلوني حصيلته في كأس السوبر الإسباني للمرة السادسة عشرة في تاريخه وهو رقم قياسي.