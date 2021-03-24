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برشلونة الأفضل في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-24T14:36:36+0000
برشلونة الأفضل في العالم خلال السنوات العشر الأخيرة

شفق نيوز/ أعلن المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS"، أن نادي برشلونة الإسباني هو أفضل ناد في العالم في السنوات العشر الأخيرة، وتحديدا بين عامي 2011 و2020.

وأحرز برشلونة المركز الأول برصيد 2877 نقطة يليه غريمه ريال مدريد برصيد 2782 نقطة، فيما حل بايرن ميونخ الألماني في المركز الثالث برصيد 2594.5 نقطة.

وجاء باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الرابع (2357 نقطة) وأتلتيكو مدريد في المركز الخامس (2302 نقطة).

وذكر برشلونة في بيان أن هذه هي المرة الثانية التي ينال فيها الفريق الكتالوني هذا اللقب بعد العقد السابق (2001-2010).

وأوضح برشلونة أنه يتم تجميع النقاط بالنظر إلى عدد الانتصارات والتعادلات التي تحققت في كل مسابقة، بالإضافة إلى عدد الألقاب.

وأشار الفريق الكتالوني إلى أنه حصد 22 لقبا خلال العقد الماضي، موزعة على 6 في "الليغا"، 5 بكأس الملك، 2 في دوري الأبطال، 2 بكأس السوبر الأوروبي، 2 بكأس العالم للأندية و5 في كأس السوبر الإسباني.

https://twitter.com/Barca_Buzz/status/1374673634330021888

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