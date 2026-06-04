أبرز غيابات إسبانيا قبل مواجهة العراق.. تعرّف على قائمة "لاروخا"

شفق نيوز- مدريد

يشهد المنتخب الإسباني غياب عدد من أبرز نجومه خلال المباراة الودية التي تجمعه بالمنتخب العراقي مساء اليوم الخميس، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وسيكون من أبرز الغائبين عن صفوف المنتخب الإسباني كل من ديفيد رايا، ومارتن زوبيميندي، وفابيان رويز، ولامين يامال، ونيكو ويليامز، وفيكتور مونيوز، وبيدري، ورودري، وميكيل أويارزابال.

وأعلن مدرب إسبانيا، لويس دي لا فوينتي، القائمة الرسمية التي ستواجه العراق، وضمت:

حراسة المرمى: أوناي سيمون، خوان غارسيا، ليو رومان.

الدفاع: مارك بوبيل، أليخاندرو غريمالدو، إريك غارسيا، ماركوس يورينتي، بيدرو بورو، إيمريك لابورت، جون مارتين، خافي رودريغيز، باو كوبارسي.

الوسط: ميكيل ميرينو، غافي، داني أولمو، أليكس باينا، سيرخيو غوميز، مارك برنال، خافي غويرا، بينيات توريينتيس.

الهجوم: فيران توريس، ييريمي بينو، غونزالو غارسيا، خيسوس رودريغيز، بورخا إيغليسياس.

ومن المقرر أن تُقام المباراة وفق اللوائح المعتمدة في نهائيات كأس العالم 2026، في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاق العالمي المرتقب، إذ يسعى المنتخب العراقي للاستفادة فنياً من مواجهة أحد أقوى المنتخبات العالمية قبل انطلاق البطولة.