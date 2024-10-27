أبرزها إنجليزية وإيطالية.. الأحد على موعد مع قمم كروية

شفق نيوز/ تقام يوم الأحد، العديد من المبارايات بمختلف مسابقات الدوريات الخمس الكبرى، يأتي أبرزها مواجهة ليفربول وآرسنال في إطار منافسات الجولة 9 فى الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلي منافسات الدوري الإسباني ونظيره الفرنسي.

الدوري الإنجليزي

تشيلسيvs نيوكاسل 17:00 على beIN Sports 2 بصوت بتعليق حفيظ دراجي

كريستال بالاس vs توتنهام 17:00 على beIN Sports Xtra 1 بتعليق علي محمد علي

وست هام vs مانشستر يونايتد 17:00 علي beIN Sports 1 بتعليق محمد بركات

آرسنال vs ليفربول 19:30 على beIN Sports 1 بتعليق خليل البلوشي

الدوري الإسباني

ليجانيس - سيلتا فيجو 16:00 على beIN Sports 3 بتعليق محمد المبروكي

خيتافي - فالنسيا 18:15 على beIN Sports 3 بتعليق محمد السعدي

ريال بيتيس - أتلتيكو مدريد 20:30 على beIN Sports 3 بتعليق أحمد عبده

ريال سوسييداد. -أوساسونا 23:00 على beIN Sports 3 بتعليق منتصر الأزهري

الدوري الإيطالي

بارما - إمبولي 14:30 على STC -

لاتسيو - جنوة 17:00 على STC -

مونزا - فينيسا 17:00 على STC -

إنتر - يوفنتوس 20:00 على AD Sports Premium 1 بتعليق فارس عوض

فيورنتينا - روما 22:45 على AD Sports Premium 1 بتعليق محمد الشامسي

الدوري الفرنسي

ليون - أوكسير 17:00 على beIN Sports 4 بتعليق نوفل باشي

نيس - موناكو 19:00 على beIN Sports Xtra 2 بتعليق سمير اليعقوبي

مونبلييه - تولوز 19:00 على beIN Sports 6 بتعليق جواد بدة

ستراسبورج - نانت 19:00 على beIN Sports Xtra 3 بتعليق أحمد فؤاد

مارسيليا - باريس سان جيرمان 22:45 على beIN Sports 1 بتعليق حسن العيدروس

الدوري الألماني

بوخوم - بايرن ميونخ 17:30 على beIN Sports 5 بتعليق أحمد البلوشي

أونيون برلين - أينتراخت فرانكفورت 19:30 على beIN Sports 4 بتعليق مصطفى العلوان

هايدنهايم - هوفنهايم 21:30 على beIN Sports 5 بتعليق عامر الخوذيري