أبرزها إنجليزية وإيطالية.. الأحد على موعد مع قمم كروية
شفق نيوز/ تقام يوم الأحد، العديد من المبارايات بمختلف مسابقات الدوريات الخمس الكبرى، يأتي أبرزها مواجهة ليفربول وآرسنال في إطار منافسات الجولة 9 فى الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلي منافسات الدوري الإسباني ونظيره الفرنسي.
الدوري الإنجليزي
تشيلسيvs نيوكاسل 17:00 على beIN Sports 2 بصوت بتعليق حفيظ دراجي
كريستال بالاس vs توتنهام 17:00 على beIN Sports Xtra 1 بتعليق علي محمد علي
وست هام vs مانشستر يونايتد 17:00 علي beIN Sports 1 بتعليق محمد بركات
آرسنال vs ليفربول 19:30 على beIN Sports 1 بتعليق خليل البلوشي
الدوري الإسباني
ليجانيس - سيلتا فيجو 16:00 على beIN Sports 3 بتعليق محمد المبروكي
خيتافي - فالنسيا 18:15 على beIN Sports 3 بتعليق محمد السعدي
ريال بيتيس - أتلتيكو مدريد 20:30 على beIN Sports 3 بتعليق أحمد عبده
ريال سوسييداد. -أوساسونا 23:00 على beIN Sports 3 بتعليق منتصر الأزهري
الدوري الإيطالي
بارما - إمبولي 14:30 على STC -
لاتسيو - جنوة 17:00 على STC -
مونزا - فينيسا 17:00 على STC -
إنتر - يوفنتوس 20:00 على AD Sports Premium 1 بتعليق فارس عوض
فيورنتينا - روما 22:45 على AD Sports Premium 1 بتعليق محمد الشامسي
الدوري الفرنسي
ليون - أوكسير 17:00 على beIN Sports 4 بتعليق نوفل باشي
نيس - موناكو 19:00 على beIN Sports Xtra 2 بتعليق سمير اليعقوبي
مونبلييه - تولوز 19:00 على beIN Sports 6 بتعليق جواد بدة
ستراسبورج - نانت 19:00 على beIN Sports Xtra 3 بتعليق أحمد فؤاد
مارسيليا - باريس سان جيرمان 22:45 على beIN Sports 1 بتعليق حسن العيدروس
الدوري الألماني
بوخوم - بايرن ميونخ 17:30 على beIN Sports 5 بتعليق أحمد البلوشي
أونيون برلين - أينتراخت فرانكفورت 19:30 على beIN Sports 4 بتعليق مصطفى العلوان
هايدنهايم - هوفنهايم 21:30 على beIN Sports 5 بتعليق عامر الخوذيري