أبرزها موقعة ليفربول والريال.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ تشهد منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا مواجهة نارية من العيار الثقيل مساء اليوم الأربعاء بين ليفربول الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني.

ويحل بروسيا دورتموند الألماني ضيفًا على دينامو زغرب الكرواتي كما يخرج يوفنتوس الإيطالي لمواجهة مضيفه أستون فيلا الإنجليزي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا:

ليفربول وريال مدريد – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 1

أستون فيلا ويوفنتوس – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 3

دينامو زغرب وبروسيا دورتموند – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 5