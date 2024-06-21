أبرزها موقعة "الطواحين".. هذه مواعيد مباريات اليوم في اليورو

شفق نيوز/ تتواصل اليوم الجمعة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

وفي ما يلي برنامج مباريات الجمعة في يورو 2024 بتوقيت بغداد:

المجموعة الخامسة:

سلوفاكيا ضد أوكرانيا - 4 مساء- على قناة beIN Sports HD 1 Max

المجموعة الرابعة:

بولندا ضد النمسا - 7 مساء - على قناة beIN Sports HD 2 Max

فرنسا ضد هولندا - 10 مساء- على قناة beIN Sports HD 1 Max

يذكر أن 24 منتخبا يشارك في البطولة الأوروبية، بينها منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف.

ويقام دور ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو القادم.