أبرزها "اسبانيا" و"البرتغال".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ يدور صدام مرتقب بين منتخبي كرواتيا والبرتغال مساء اليوم الاثنين في الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى بدوري الأمم الأوروبية (المستوى الأول).

ويلتقي أيضًا منتخب إسبانيا منافسه سويسرا في المجموعة الرابعة بالبطولة القارية.

وفي تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، يلعب منتخب تونس ضد ضيفه غامبيا كما يلتقي منتخب المغرب ضيفه ليسوتو.

ويخوض منتخب السودان مواجهة حاسمة ضد أنغولا كما يستقبل منتخب ليبيا منافسه بنين.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الاثنين بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

دوري الأمم الأوروبية:

كرواتيا والبرتغال – 10:45 مساءً – BEIN SPORTS 1

إسبانيا وسويسرا – 10:45 مساءً – BEIN SPORTS 5

تصفيات كأس الأمم الأفريقية:

ليبيا وبنين – 7:00 مساءً – BEIN SPORTS 3

السودان وأنغولا – 7:00 مساءً – BEIN SPORTS 2

المغرب وليسوتو – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 3

تونس وغامبيا – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 2