أبرزها مواجهة "الصقور والقيثارة".. اتحاد الكرة يجري قرعة دور الـ16 لبطولة كأس العراق

شفق نيوز/ أجرى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، قرعة دور الـ16 من بطولةِ كأس العراق، التي ستنطلق منافساتها في الثالث عشر من شهر نيسان/ أبريل الجاري.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المنافسات ستنطلق في الثالث والرابع عشر من الشهر الجاري، وتقام بنظام خروج المغلوب.

واسفرت القرعة عن ملاقاة فريقيّ القوة الجوية والشرطة، والزوراء مع نفط البصرة، ودهوك والطلبة، وأربيل مع نفط الوسط، ونفط ميسان وكربلاء، وأمانة بغداد مع الكرخ، والحدود مع الشرقاط، والبحري والمصافي.