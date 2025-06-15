أبرزها لقاء "الأنيق والصقور".. 3 مواجهات مثيرة بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تختتم، اليوم الأحد، مواجهات الجولة 35 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات جميعها في العاصمة بغداد.

‏وتنطلق المباراتان عند الساعة الـ 6:00 عصرا، وتجمع الأولى فريق الزوراء مع القاسم على ملعب الأول، إذ يتنافس الزوراء مع الشرطة على الصدارة ويسعى لخطف نقاط اليوم للبقاء ضمن إطار التنافس.

ويمتلك الزوراء 74 نقطة بالمركز الثاني، بينما يسعى القاسم الى خطف نقاط اللقاء ومصالحة جمهوره بعد الخسارة الاخيرة امام زاخو 0-2، إذ يحتل القاسم المركز التاسع برصيد 48 نقطة .

وتجمع المباراة الثانية فريق الشرطة مع ضيفه النفط على ملعب الشعب الدولي، ويدخل الشرطة اللقاء وهو منتشي بنتائجه الايجابية التي جعلته بالصدارة برصيد 77 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز في لقاء اليوم لتعزيز صدارته، بينما يحاول النفط إيقاف تقدم الشرطة من خلال عرقلته وتحقيق الفوز عليه لتحسين موقعه، إذ يحتل المركز السابع برصيد 52 نقطة .

وتختتم مواجهات الجولة 35 باقامة ديربي العاصمة بغداد الذي يجمع فريق الطلبة وضيفه فريق القوة الجوية، ويسعى الفريقان لحصد نقاط المباراة وإسعاد جمهورهما، سيما وأن فوز كلاهما يعني خطف ثلاث نقاط ثمينة والتقدم خطوة لضمان المركز الرابع بعد انتهاء الجولة 35، إذ يحتل الطلبة المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بينما يحتل القوة الجوية المركز الخامس بنفس رصيد الطلبة لكن بفارق المواجهات المباشرة .