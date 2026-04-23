أبرزها لقاء القوة الجوية وأربيل.. اليوم ثلاث مواجهات في ختام الجولة 30

شفق نيوز- بغداد/ دهوك/ زاخو

تقام ثلاث مواجهات كروية، يوم الخميس، في ختام منافسات الجولة 30 من دوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد دهوك.

‏وتقام مباراة واحدة عند الساعة الـ5:00 مساءً، حيث يواجه فريق دهوك ضيفه فريق الغراف على ملعب نادي دهوك.

ويحتل فريق دهوك المركز 12 برصيد 37 نقطة، بينما يحتل فريق الغراف المركز 14 برصيد 36 نقطة.

وتعد المباراة متكافئة من الناحية الفنية والمراكز مع أفضلية نسبية لدهوك الذي سيلعب على أرضه ووسط جمهوره، بينما يحاول الغراف تحقيق الفوز في لقاء اليوم بعد سلسلة هزائم تعرض لها كان آخرها في الجولة 29 أمام الطلبة 1-3.

‏وتجري مباراتان عند الساعة الـ7:30 مساءً تجمع الأولى فريق القوة الجوية مع ضيفه فريق أربيل، وتقام المباراة على ملعب المدينة في بغداد.

‏ويتصدر فريق القوة الجوية ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم برصيد 69 نقطة، ويحاول الفريق اليوم خطف نقاط اللقاء والابتعاد عن أقرب منافسيه والاقتراب من لقب الدوري.

‏بينما يحتل فريق أربيل المركز الثالث برصد 59 نقطة ويسعى لخطف نقاط اللقاء الثمينة والعودة إلى أربيل للبقاء ضمن الفرق المتصدر الثلاثة الأولى.

‏وفي المباراة الثانية يستضيف فريق زاخو، فريق الكهرباء في مواجهة مهمة تقاوم على ملعب زاخو الدولي.

‏ويحتل فريق زاخو المركز 8 برصيد 44 نقطة، بينما يحتل فريق الكهرباء المركز 17 برصيد 30 نقطة.

ويحاول زاخو العودة بقوة إلى المنافسات بعد انتهاء مشواره في بطولة الخليج للأندية وخطف نقاط اللقاء بغية تحسين موقعه، بينما يحاول الكهرباء خطف نقاط اللقاء والعودة إلى بغداد وبجعبته ثلاث نقاط مهمة تجنبه المناطق الخطرة وتبعده عن شبح الهبوط.