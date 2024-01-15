أبرزها لقاء العراق واندونيسيا.. ثلاث مواجهات ساخنة في اليوم الرابع من بطولة آسيا

شفق نيوز/ تقام، اليوم الاثنين، ثلاث مباريات في اليوم الرابع من مواجهات بطولة كأس آسيا لكرة القدم الجارية احداثها في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي المجموعة الخامسة يستهل المنتخب الكوري الجنوبي مشواره في البطولة بلقاء المنتخب الوطني البحريني في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر على ملعب جاسم بن حمد .

وفي المجموعة الرابعة ضمن المجموعة الثانية، يلتقي منتخب الوطني العراقي مع المنتخب الاندنوسي، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً على ملعب أحمد بن علي .

بينما يلاقي في المجموعة الخامسة منتخب الاردن الوطني نظيره الماليزي على ملعب الجنوب.

وأفصح مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، أمس الأحد، عن شعوره "بضغط كبير" قبل مباراة المنتخب الأولى أمام اندونيسيا في البطولة ، واصفا المباراة بأنها "صعبة".

وقال أيضا، إن لاعبيه سيواجهون فريقاً متطوراً يملك لاعبين جيدين، سبق ان فزنا عليهم في البصرة بظروف كانت مناسبة جدا بالنسبة لنا .