أبرزها لقاء الشرطة وديربي كوردستان.. انطلاق الجولة السادسة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تنطلق، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم بحضور جماهيري مرتقب.

وتقام اليوم، مباراتان تجمع الأولى فريق الشرطة وضيفه فريق الكرمة على ملعب الشعب الدولي في الساعة السادسة مساءً، وسيسعى الشرطة لخطف نقاط اللقاء وتعويض خسارته الأخيرة أمام أربيل ومصالحة جمهوره، بينما يدخل الكرمة اللقاء منتشٍ بفوزه على الكهرباء برباعية نظيفة ما سيدفعه للعب بثقة أكبر لاقتناص النقاط الثلاث التي تعد ثمينة من فريق جماهيري كبير مثل الشرطة.

وقد أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي، أن سعر تذكرة الدخول للمباراة سيكون 3 آلاف دينار فقط لجميع مدرجات الملعب، في خطوة تهدف إلى تحفيز الجماهير على الحضور ودعم الفريق من المدرجات.

بينما تقام المباراة الثانية بين فريق نوروز وضيفه فريق أربيل في ديربي كوردستاني، ينطلق في الساعة الـ 8:30 مساءً على ملعب السليمانية، و سيسعى أربيل إلى تحقيق الفوز والسعي من أجل المنافسة على الصدارة والذي يتحقق في حال تحقيقه الفوز والعودة الى الديار محملاً بالعلامة الكاملة.

بينما يسعى نوروز لتحقيق الفوز ولا سيما انه سيلعب تحت قيادة مدربه الجديد ولي كريم، وتعويض ما فقده من نقاط بعد نتائج سلبية خرج بها في الجولات السابقة كان اخرها الخسارة امام دهوك بثنائية نظيفة في الجولة الخامسة.

إلى ذلك، قرر اتحاد الكرة العراقي تغيير موعد مباراتين كانتا قد أُدرجتا في مباريات الجولة السادسة، وذلك بسبب الصيانة الحالية في ملعب الكرخ، ووجود كرنفال جماهيري يوم السبت على ملعب الفيحاء، تقرر تغيير موعد مباراة فريقي أمانة بغداد والنجف لتكون يوم الخميس الموافق 30 من الشهر الحالي في ملعبِ الشعب في الساعة الـ6 مساءً.

بالإضافة إلى تغيير موعد مباراة فريقي الكرخ والكهرباء لتكون يوم الجمعة الموافق 31 من الشهر الجاري في ملعب الفيحاء في الساعة الـ 10 مساءً.