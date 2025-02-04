أبرزها لقاء اربيل والجوية .. 4 مباريات في ختام الجولة الـ18 لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تختتم اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ18 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مواجهات في بغداد والنجف والبصرة واربيل .

‏وتقام مباراة واحدة عند الساعة الـ 2:30 عصراً ، تجمع فريق الحدود مع ضيفه فريق زاخو وتقام المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي.

‏وتجري مباراتان عند الساعة الـ 5:00 مساءً تجمع الأولى فريق النجف بضيفه فريق الكرخ وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي .

بينما تجمع الثانية فريق الميناء مع ضيفه فريق نوروز على ملعب الفيحاء في مدينة البصرة.

‏وتختتم مباريات الجولة الـ 18 بلقاء فريق أربيل مع ضيفه القوة الجوية والذي يقام عند الساعة الـ 7:30 مساء وستجري المباراة على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل.

‏ وكانت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق لكرة القدم قد أجلت مباراة الطلبة ودهوك ضمن الجولة الـ 18 المقررة اليوم الثلاثاء الى وقت آخر بسبب ارتباط فريق دهوك ببطولة كأس الخليج للأندية الأبطال .