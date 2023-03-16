أبرزها كلاسيكو الزوراء والشرطة.. غداً انطلاق الجولة 22 لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الجمعة، مباريات الجولة 22 لمنافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم باقامة ست مواجهات اثنان منها عند الساعة الثانية بعد الظهر، تقام الأولى في ملعب الساحر احمد راضي في بغداد بين فريقي الكرخ وضيفه نوروز، بينما يحتضن ملعب ميسان الاولمبي المباراة الثانية بين فريقي نفط ميسان وضيفه نفط الوسط.

وتقام مباراة واحدة عند الساعة الرابعة في ملعب الزوراء ببغداد بين الكهرباء وضيفه فريق اربيل، بينما تجري عند الساعة السادسة والربع مباراتان الاولى تجمع فريق نادي كربلاء بضيفه الطلبة في ملعب كربلاء الدولي، وعلى ملعب دهوك يواجه اصحاب الارض والجمهور فريق دهوك ضيفه فريق نادي الديوانية.

وفي قمة جماهيرية يلاقي فريق نادي الشرطة ضيفه فريق نادي الزوراء في ملعب الشعب الدولي عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد الجمعة.

وتستمر المواجهات في اليوم التالي، بإقامة أربع مواجهات، اثنان منها تجري عند الساعة الثالثة عصراً، وفي الأولى يحتضن ملعب الشعب الدولي مباراة الحدود وضيفه النفط، ويلاقي الصناعة في الثانية في ملعبه ضيفه فريق نادي زاخو. وعند الساعة الخامسة والربع يضيّف فريق نفط البصرة في ملعب الفيحاء فريق نادي النجف، وتقام المباراة الاخيرة من الجولة في ملعب الشعب الدولي عند الساعة السابعة والنصف بين فريقي القوة الجوية وضيفه القاسم.