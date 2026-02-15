أبرزها فوز الحسين على الاتصالات.. نتائج المباريات العشر في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد

أسفرت نتائج المباريات التي أقيمت، يوم الأحد، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، عن فوز خمسة فرق مع انتهاء خمس مباريات أخرى بالتعادل.

حيث فاز فريق نادي الحسين على فريق الاتصالات بهدفين مقابل هدف واحد، كما فاز فريق البيشمركة على فريق المصافي بالنتيجة ذاتها.

وتمكن فريق نفط البصرة من الفوز على فريق الفهد بهدف واحد دون مقابل، وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها فريق البحري على فريق الناصرية، وفريق غاز الشمال على فريق مصافي الجنوب.

وانتهت المباريات الخمس الأخرى بالتعادل، حيث تقاسم فريق نفط الوسط نقاط مباراته مع الحدود بعد تسجيل هدفين لكل منهما، كما تعادل الجيش مع كربلاء بهدف واحد لكل فريق.

وبالنتيجة ذاتها تعادل فريق عفك مع فريق نيسان، بينما تعادل الحشد الشعبي مع فريق الجولان سلبياً من دون أهداف، وكذلك انتهت مباراة فريق الكاظمية مع الرمادي.