أبرزها فوز الجيش على نفط الوسط.. ستة انتصارات وثلاثة تعادلات في الجولة 16 من الدوري الممتاز

شفق نيوز – بغداد

أسفرت نتائج مباريات الجولة 16 من الدور العراقي الممتاز لكرة القدم، التي أُجريت اليوم الأحد، عن ستة انتصارات وثلاثة تعادلات، كان أبرزها فوز الجيش على نفط الوسط.

حيث أُقيمت اليوم تسع مباريات ضمن منافسات الجولة، أسفرت عن نتائج متباينة عكست قوة التنافس بين الفرق.

وحقق الجيش فوزاً صعباً على نفط الوسط، بنتيجة 2–1، وتمكّن الرمادي من تحقيق فوز مثير على كربلاء بنتيجة 3–2، فيما عاد الناصرية بانتصار مهم خارج ملعبه بعد تغلّبه على نفط البصرة بهدفين دون رد.

كما كسب الاتصالات نقاط مباراته أمام عفك بهدف نظيف دون رد، وهو السيناريو ذاته الذي شهدته مواجهتا الفهد مع ميسان وغاز الشمال مع البيشمركة، حيث انتهتا بفوز الأول في كل لقاء بهدف دون مقابل.

وانتهت مواجهة الكاظمية والمصافي بالتعادل الإيجابي 2–2، في حين حسم التعادل السلبي مباراتي نادي الحسين والحدود، والحشد والبحري.

ومن المقرر أن تُستكمل مباريات الجولة 16 غداً الاثنين، بلقاء يجمع الجولان مع مصافي الجنوب.