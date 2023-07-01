أبرزها ديربي كوردستان.. مواعيد مباريات الجولة 35 للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز / تنطلق بعد غد الاثنين، منافسات الجولة 35 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بإقامة مباراة واحدة في اليوم الأول تجمع فريقي الحدود ونفط ميسان، على ملعب الشعب الدولي، عند الساعة السادسة عصراً.

هذا وسيشهد يوم الثلاثاء 4 تموز الجاري، مواجهتين تجمع الأولى فريق دهوك وضيفه الكهرباء على ملعب الأول في الساعة السابعة مساءً، والثانية على ملعب الشعب الدولي عند الساعة التاسعة والنصف بين فريقي الطلبة وضيفه الصناعة.

بينما ستجرى يوم الأربعاء 5 تموز الجاري، خمس مباريات، اثنتان منها تقام عند الساعة الخامسة عصراً تجمع الأولى فريقي النفط وضيفه النجف على ملعب الشعب الدولي، بينما يلتقي في الثانية فريقا نفط الوسط وضيفه نوروز على ملعب كربلاء الدولي.

كما ستقام مباراة واحدة عند الساعة السابعة والربع، تجمع فريقي نفط البصرة وضيفه الزوراء على ملعب الفيحاء، وتقام في الساعة التاسعة والنصف ثلاث مواجهات تجمع الأولى فريقي كربلاء وضيفه الشرطة على ملعب كربلاء الدولي، والثانية بين فريقي القوة الجوية وضيفه الكرخ على ملعب الشعب الدولي، أما المواجهة الثالثة فستجمع فريقي أربيل وضيفه زاخو في ديربي كوردستان، على ملعب فرانسو حريري.

وتختتم منافسات الجولة 35 يوم الخميس المقبل 6 تموز الجاري، بلقاء واحد وأخير يجمع فريقي القاسم وضيفه الديوانية على ملعب كربلاء الدولي، عند الساعة السابعة مساءً.

وينفرد فريق الشرطة بصدارة الدوري العراقي الممتاز، برصيد 73 نقطة بعد تحقيقه الفوز على ضيفه القاسم بنتيجة 1-0 في ختام الجولة 34، ليوسع الفارق مع منافسه القوة الجوية الذي تعادل مع نفط البصرة بذات الجولة 1-1 ويكون رصيده 66 نقطة.