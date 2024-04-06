أبرزها ديربي كوردستان.. مواجهات اليوم بدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تقام يوم السبت، أربع مباريات في ختام منافسات الجولة 21 بدوري نجوم العراق لكرة القدم، تحتضنها بغداد والبصرة وزاخو.

ويستضيف ملعب الكرخ عند الساعة الثالثة عصراً، مباراة فريق الحدود مع ضيفه كربلاء.

وستقام ثلاث مباريات عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، أبرزها ديربي كوردستان بين فريقي زاخو وضيفه دهوك، على ملعب الأول.

هذا ويحتضن ملعب الميناء مباراة أصحاب الأرض والجمهور فريق الميناء وضيفه الكرخ، في حين يلاقي فريق أربيل على ملعبه ضيفه القاسم.