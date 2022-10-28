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أبرزها ديربي كوردستان.. مباريات ومواعيد الجولة الخامسة للدوري العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-28T09:27:30+0000
أبرزها ديربي كوردستان.. مباريات ومواعيد الجولة الخامسة للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز / أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، عن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، والتي ستنطلق غداً السبت، بإقامة أربع مباريات.

وستقام مباراتان يوم غد في الساعة الثالثة عصراً، الأولى تجمع الكرخ وضيفه كربلاء على ملعب (الساحر أحمد راضي) والثانية بين فريقي الصناعة والقاسم على ملعب الأول .

وستقام في الساعة الخامسة والربع، مباراة واحدة تجمع فريق نادي الديوانية وضيفه النفط على ملعب الكوت .

أما اللقاء الرابع والأخير، اليوم الأول من المنافسات فتقام في الساعة السابعة والنصف على (ملعب الشعب الدولي) بين الشرطة وضيفه نفط الوسط .

أما يوم الأحد، بإقامة مباراتين اثنين منها تقامان في الساعة الثالثة عصراً بين فريقي نفط ميسان وضيفه القوة الجوية، على (ملعب ميسان الدولي)، والثانية تجمع نوروز وضيفه الزوراء على ملعب الأول .

ويضيف ملعب الفيحاء بالبصرة مباراة واحدة في الساعة الرابعة من عصر الأحد، تجمع فريق نفط البصرة وضيفه الكهرباء.

وتقام مباراتان في الساعة الخامسة والربع الأولى بين زاخو وضيفه النجف، على ملعب الأول، والثانية بين الحدود وضيفه الطلبة على ملعب الشعب الدولي .

وأخيراً يحتضن ملعب دهوك ديربي إقليم كوردستان بين دهوك وضيفه اربيل في الساعة السابعة والنصف مساءً.

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