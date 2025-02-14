أبرزها ديربي كوردستان .. أربع مواجهات اليوم في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تقام اليوم الجمعة أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الـ 20 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والبصرة واربيل.

وتجري مباراتان عند الساعة الـ 2:30 من بعد الظهر اليوم تجمع الاولى فريق النفط مع ضيفه فريق النجف على ملعب الساحر احمد راضي.

بينما يواجه فريق الطلبة في المباراة الثانية ضيفه فريق ديالى على ملعب المدينة الدولي.

في حين تقام مباراة واحدة عند الساعة الـ 5:00 عصرا تجمع فريق القاسم مع ضيفه فريق دهوك وتقام المباراة على ملعب الفيحاء في البصرة وهو الملعب المفترض للقاسم.

وتختتم مواجهات اليوم الثاني من الجولة الـ 20 لدوري النجوم باقامة مباراة واحدة تعد قمة مباريات ديربي كوردستان تجمع فريق اربيل مع ضيفه فريق زاخو ، وتنطلق المباراة عند الساعة الـ 7:30 على ملعب فرانسو حريري باربيل.

وكانت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق، قررت بناءً على كتاب نادي الطلبة الذي يؤكد جاهزية ملعب المدينة لاستضافة المباريات، إقامة مباراة فريقي الطلبة وديالى ضمن الجولة العشرين من المرحلة الثانية للمسابقة، اليوم الجمعة على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً على ملعب المدينة الدولي.