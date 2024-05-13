أبرزها ديربي كوردستان.. خمس مواجهات اليوم في دوري "النجوم"

شفق نيوز/ تقام، اليوم الاثنين، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة 28 لدوري نجوم العراق بكرة القدم في بغداد والبصرة ودهوك وميسان.

وتنطلق اولى المواجهات عند الساعة 3:45 عصراً وتجمع فريقا زاخو وضيفه الكرخ على ملعب الاول.

وعلى ملعب الشعب الدولي تقام مباراة فريقا نادي الشرطة وضيفه نادي امانة بغداد عند الساعة السادسة عصراً.

وفي نفس التوقيت يستضيف فريق نفط ميسان على ملعبه فريق نادي الحدود. بينما يحل كربلاء ضيفاً على فريق نفط البصرة عند الساعة 8:30 مساءً وتقام المباراة على ملعب الميناء.

وفي مباراة ديربي كوردستان يختتم فريقا دهوك وضيفه نوروز مباريات اليوم الثاني من مواجهات الجولة وتقام المباراة في ملعب دهوك عند الساعة العاشرة مساءً.