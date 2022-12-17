أبرزها ديربي كوردستان.. ثلاث مواجهات في منافسات الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، يوم السبت، عن مباريات الجولة 11 للدوري الممتاز، والمقرر انطلاقها الاثنين المقبل بإقامة ثلاث مواجهات.

ويستهل تلك المباريات فريقا نادي النجف وضيفه نادي نفط ميسان على ملعب النجف الدولي عند الساعة الثانية بعد الظهر، وفي الساعة الرابعة والربع عصراً تقام مباراة واحدة على ملعب كربلاء الدولي بين فريقي نادي القاسم وضيفه نادي الكهرباء، ويلتقي في ملعب الشعب الدولي فريقا الشرطة وضيفه نادي الصناعة في السابعة والنصف مساءً .

وتتواصل المنافسات في اليوم التالي "الثلاثاء" بإقامة ست مواجهات، أربعة منها في الساعة الثانية بعد الظهر، اذ يستضيف ملعب زاخو ديربي كوردستاني لقاء اصحاب الارض والجمهور فريق نادي زاخو مع ضيفه فريق نادي دهوك.

ويحتضن ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد مباراة فريق نادي النفط وضيفه نفط البصرة، ويواجه فريق نادي الديوانية على ملعب الكوت الأولمبي ضيفه فريق نادي الكرخ، بينما يواجه فريق نادي نوروز على ملعب الزوراء ضيفه فريق الحدود.

وعلى ملعب الزوراء أيضا يضيف اصحاب الارض والجمهور الزوراء في الساعة السابعة مساءً فريق نادي كربلاء، وفي نفس الوقت يضيف فريق نفط الوسط على ملعب النجف الدولي فريق نادي القوة الجوية، ويختتم فريقا اربيل وضيفه الطلبة مباريات الجولة 11 على ملعب فرانسو حريري في الساعة الثامنة مساءً .