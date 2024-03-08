أبرزها ديربي كوردستان.. تعرف على مواجهات اليوم في دوري النجوم

شفق نيوز/ تقام يوم الجمعة، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة 19 والأخيرة من المرحلة الأولى لدوري نجوم العراق، أبرزها ديربي كوردستان بين أربيل ودهوك.

وتجري عند الساعة الثانية والنصف من ظهر اليوم، ثلاث مواجهات، الأولى على ملعب الساحر أحمد راضي بين فريقي الكرخ وضيفه الشرطة، وعلى ملعب السليمانية يستضيف نوروز نظيره الحدود، بينما يلاقي نفط ميسان ضيفه كربلاء على ملعب ميسان الأولمبي.

وفي مباراة ديربي كوردستان، يواجه فريق أربيل عند الساعة الخامسة عصراً ضيفه دهوك على ملعب الأول.

وأخيراً، يلاقي فريق الكهرباء على ملعب الزوراء في الساعة الثامنة والنصف مساءً ضيفه نفط البصرة.

يذكر أن فريق القوة الجوية يتصدر ترتيب دوري نجوم العراق، بعد انتهاء الجولة 18 برصيد 44 نقطة، يليه بالوصافة فريق الشرطة برصيد 39 نقطة، ثم زاخو ثالثاً برصيد 32 نقطة، ودهوك رابعاً برصيد 28 نقطة.