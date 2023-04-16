أبرزها ديربي كوردستان.. انطلاق مباريات الجولة 24 للدوري الكروي الممتاز غداً

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، عن مباريات الجولة 24 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم التي ستنطلق غداً الإثنين.

وستنطلق الجولة يوم غد بإقامة مباراة واحدة تجمع فريق القاسم بضيفه فريق الصناعة على ملعب كربلاء الاولمبي عند التاسعة والنصف مساءً، بينما تقام ثلاث مواجهات في اليوم التالي الثلاثاء في الساعة العاشرة الا ربع، تجمع الأولى فريقي النفط والديوانية على ملعب الشعب الدولي، والنجف يلاقي فريق زاخو على ملعب النجف الدولي، وكربلاء يضيف الكرخ على ملعب كربلاء الدولي.

وتتواصل مباريات الجولة 24 يوم الاربعاء المقبل بإقامة أربع مباريات تقام جميعها في وقت واحد عند الساعة 9:45 مساء، ويحتضن ملعب الشعب الدولي لقاء الطلبة والحدود، والزوراء يواجه على ملعبه فريق زاخو، وفي ديربي كوردستاني يضيف فريق اربيل فريق نادي دهوك على ملعب فرانسو حريري، والشرطة يحل ضيفا على فريق نادي نفط الوسط على ملعب النجف الدولي.

وتختتم منافسات الجولة 24 يوم الخميس المقبل بإقامة مباراتين متبقيتين تقامان في وقت واحد عند الساعة 9:45 مساء، وعلى ملعب ملعب الزوراء يضيف فريق نادي الكهرباء فريق نادي نفط البصرة ، بينما يلاقي فريق نادي القوة الجوية فريق نادي نفط ميسان على ملعب الشعب الدولي.

ويتصدر فريق نادي الشرطة ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة يليه بالمركز الثاني فريق القوة الجوية برصيد 47 نقطة ثم الكهرباء ثالثا برصيد 45 نقطة وبالمركز الرابع فريق الزوراء برصيد 44 نقطة والطلبة خامسا برصيد 39 نقطة ودهوك سادساً برصيد 36 نقطة.