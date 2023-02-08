أبرزها ديربي كوردستان.. انطلاق الجولة 16 للدوري الممتاز الجمعة والسبت المقبلين

شفق نيوز / تنطلق يوم الجمعة المقبل مباريات الجولة الـ 16 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

وتقام يوم الجمعة أربع مواجهات ثلاث منها في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر يستهلها نفط ميسان والحدود في ملعب ميسان الدولي، والكرخ يلاقي القوة الجوية في ملعب الساحر احمد راضي ، بينما تجمع الثالثة الزوراء ونفط البصرة على ملعب الزوراء الاولمبي ، وتقام مباراة واحدة في الساعة السابعة مساءً بين الكهرباء وضيفه دهوك .

وتقام في اليوم التالي السبت ست مواجهات ضمن المنافسات ذاتها اثنان منها في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر تجمع الاولى فريق نادي الصناعة مع فريق نادي الطلبة في ملعب الاول، ويلاقي نوروز ضيفه نفط الوسط في ملعب فرانسو حريري.

ويضيف زاخو بملعبه في ديربي كوردستان فريق نادي اربيل في الساعة الرابعة والنصف، وفي ملعب كربلاء الدولي يضيف الديوانية فريق نادي القاسم في الساعة الخامسة مساءً.

كما تقام مباراتان في الساعة السابعة والنصف مساءً، إذ تقام الاولى في ملعب النجف الدولي بين فريقي النجف وضيفه فريق نادي النفط ، فيما يضيف ملعب الشعب الدولي مباراة فريق نادي الشرطة وفريق نادي كربلاء.