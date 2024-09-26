أبرزها ديربي كوردستاني.. 4 مواجهات في انطلاق الجولة الثانية لدوري نجوم‏ العراق

شفق نيوز/ تنطلق أربع مواجهات كروية، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2024-2025.

وتقام عند الساعة الخامسة والنصف مساء مباراتان، تجمع الأولى فريقيّ ديالى وضيفه الشرطة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد.

بينما تجمع المباراة الثانية فريق الكرمة مع ضيفه نادي النفط على ملعب الأول.

‏وتقام مباراتان عند الساعة الثامنة مساء، تجمع الأولى فريق نادي الزوراء مع ضيفه نادي الكرخ على ملعب الزوراء.

‏بينما يستضيف ملعب زاخو مباراة ديربي كوردستاني تجمع فريق زاخو بضيفه فريق نوروز.