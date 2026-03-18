أبرزها ديربي دهوك وأربيل.. 5 مواجهات بختام الجولة الـ23 من نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

تُختتم، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الـ23 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة خمس مواجهات تحتضنها ملاعب بغداد وعدد من المحافظات العراقية.

وتُقام ثلاث مباريات عند الساعة 9:00 مساءً، تجمع الأولى فريق الكرخ مع ضيفه نفط ميسان، على ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد.

ويحتل الكرخ المركز الثامن برصيد 37 نقطة، بينما يقبع نفط ميسان في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.

وفي المباراة الثانية، يواجه الميناء ضيفه ديالى على ملعب الميناء في البصرة، حيث يحتل الميناء المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، فيما يأتي ديالى في المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة.

أما المباراة الثالثة، فتجمع نوروز مع ضيفه القاسم على ملعب نوروز في السليمانية، اذ يحتل نوروز المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة، بينما يأتي القاسم في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وتُقام مباراتان عند الساعة 11:15 ليلاً؛ تجمع الأولى زاخو مع ضيفه الكرمة على ملعب زاخو الدولي.

ويحتل زاخو المركز السادس برصيد 39 نقطة، بينما يأتي الكرمة في المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

وتُختتم مباريات الجولة الثالثة والعشرين بلقاء ديربي كوردستان، الذي يجمع دهوك مع ضيفه أربيل على ملعب دهوك.

ويحتل دهوك المركز التاسع برصيد 33 نقطة، بينما يحتل أربيل المركز الرابع برصيد 43 نقطة.