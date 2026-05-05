أبرزها "ديربي بغداد".. أربع مواجهات في الجولة الـ33 من دوري نجوم العراق

من المرتقب أن تنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الـ 33 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مباريات تحتضنها ثلاث محافظات وهي بغداد ودهوك والسليمانية.

‏وتقام مباراتان عند الساعة الـ 5:30 مساءً حيث ‏تجمع الاولى فريق دهوك مع ضيفه فريق نفط ميسان، وتقام المباراة على ملعب نادي دهوك. ‏بينما تجمع المباراة الثانية فريق نوروز مع ضيفه فريق الشرطة ، وتقام المباراة على ملعب نوروز في السليمانية .

وتنطلق الأخريان عند الساعة الـ 8:00 مساءً، وتجمع الأولى فريق النفط مع ضيفه فريق الكرمة، وتقام المباراة على ملعب الكابتن "شرار حيدر" في بغداد (الملعب الافتراضي) لفريق النفط.

وفي مباراة ديربي بغداد يلاقي فريق الطلبة ضيفه فريق الزوراء، وتقام المباراة على ملعب المدينة في بغداد (الملعب الافتراضي) لفريق الطلبة.

وستكون مباراة الديربي تنافسية الفائز فيها سيحتل المركز الرابع إذ يمتلك الطلبة 61 نقطة بالمركز الرابع بينما جمع الزوراء 59 نقطة بالمركز الخامس.

وقد اجتمعت الهيئة الادارية لنادي الطلبة مع رابطة جماهيرها المركزية، وتم الاتفاق على عدة نقاط مهمة تخص دخول الجماهير، وتنظيم المدرجات في مباراة الديربي أمام الزوراء.

وأكدت الإدارة تخصيص بوابات منفصلة لدخول جماهير الفريقين، وقد حددت الإدارة أسعار تذاكر الدخول، مشددة على ضرورة التزام مشجعي (الأنيق) بارتداء الزي الرسمي للفريق كشرط للحصول على التخفيض السعري.