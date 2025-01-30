أبرزها "ديربي" القوة الجوية والشرطة.. 4 مواجهات اليوم في ختام الجولة 17

شفق نيوز/ تُختتم مواجهات الجولة 17 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم الخميس، بإقامة أربع مواجهات أبرزها "ديربي" القوة الجوية والشرطة.

‏وتقام مباراتان عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، تجمع الأولى فريق الكرخ مع ضيفه الحدود على ملعب الساحر أحمد راضي.

‏بينما يواجه فريق الكهرباء ضيفه الميناء، وتقام المباراة على ملعب نادي الزوراء.

وفي الساعة الخامسة مساءً يلتقي فريق زاخو مع ضيفه النجف وتجري المباراة على ملعب الأول.

وتختتم مباريات الجولة 17 بمباراة "ديربي" جماهيري تجمع قطبي الكرة العراقية، فريق القوة الجوية مع منافسه الشرطة، وتقام المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب الشعب الدولي.