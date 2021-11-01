أبرزها ديربي العراق.. تعرف على مواعيد الجولة 8 من الدوري الممتاز

شفق نيوز / كشفت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، يوم الاثنين، عن موعد ومكان ووقت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لكرة القدم، المقرر انطلاقها يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وبحسب لجنة المسابقات، ستقام ست مباريات يوم الخميس المقبل، أربعة منها في الساعة الثانية والنصف ظهراً، حيث يضيف ملعب أحمد راضي مباراة فريق الكرخ وضيفه فريق سامراء، بينما يلاقي فريق أمانة بغداد على ملعبه ضيفه فريق الصناعة، ويواجه فريق النفط على ملعبه ضيفه فريق الديوانية، وعلى ملعب الفيحاء بالبصرة يواجه فريق الميناء ضيفه فريق القاسم.

وفي الساعة الخامسة عصراً من يوم الخميس، ستقام مباراة واحدة على ملعب الشعب الدولي تجمع فريق الزوراء وضيفه فريق أربيل، وفي الساعة السابعة والربع مساءً ستقام على ملعب النجف الدولي ديربي المحافظة يجمع فريقا نفط الوسط والنجف .

وتتواصل منافسات الجولة الثامنة في اليوم التالي الجمعة، حيث تقام أربع مواجهات، اثنان منها في الساعة الثانية والنصف ظهراً، حيث سيكون ملعب السليمانية مسرحاً لمباراة فريق نوروز وضيفه نفط ميسان، في حين يضيف فريق زاخو على ملعبه فريق الطلبة.

وتقام مباراة واحدة في الساعة الخامسة عصراً على ملعب الفيحاء بالبصرة، حيث يلتقي فريقا نفط البصرة وضيفه فريق الكهرباء، وأخيراً يضيف ملعب الشعب الدولي ديربي العراق بين فريقي الشرطة والقوة الجوية، في ختام مواجهات الجولة الثامنة، وذلك في الساعة السابعة والنصف مساءً .