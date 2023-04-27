أبرزها ديربي الطلبة والشرطة..  انطلاق منافسات الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت المقبل موعداً لانطلاق مباريات الجولة 26 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وينطلق الدوري بإقامة أربع مواجهات يوم السبت المقبل يستهلها فريق نادي القاسم وضيفه نوروز على ملعب كربلاء الدولي في الساعة الرابعة عصراً، بينما يحتضن ملعب الزوراء في بغداد (الملعب الافتراضي لنادي الكهرباء) عند الساعة السادسة عصراً مباراة فريقي الكهرباء وضيفه الصناعة.

وعلى نفس الملعب (الزوراء) يلتقي فريق نادي كربلاء فريق نادي زاخو في الساعة الثامنة والربع، وفي الساعة العاشرة والنصف مساءً يضيف فريق نادي الزوراء على ملعبه فريق نادي النجف .

وتتواصل منافسات الجولة 26 في اليوم التالي (يوم الإحد) بإقامة ست مباريات، مباراتين منها في الساعة الرابعة عصراً، يحتضن ملعب النجف الدولي في الأولى مباراة فريقي نفط الوسط وضيفه فريق النفط ، وفي المباراة الثانية التي تقام في ملعب الشعب الدولي ببغداد، يلاقي القوة الجوية ضيفه فريق نادي دهوك.

كما تقام قام مباراتين في الساعة السادسة والنصف مساءً تجمع الأولى فريقي اربيل وضيفه الديوانية على ملعب فرانسو حريري، وتقام الثانية على ملعب الفيحاء بين نفط البصرة وضيفه الحدود، وفي الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة تقام مباراة فريقي نفط ميسان وضيفه الكرخ على ملعب ميسان الاولمبي، واخيراً يحتضن ملعب الشعب الدولي في مباراة ديربي جماهيري بين الطلبة والشرطة .

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرةِ القدم قررت تغيير وقت مباراة فريقي نفط ميسان والكرخ في الدوري الممتاز ضمن الجولة 26 التي كانت مقررة إقامتها يوم الأحد المقبل من الساعة الرابعة عصراً إلى السابع وخمس وأربعين دقيقةً في ملعبِ ميسان الدولي.