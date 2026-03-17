أبرزها ديربي الشرطة والطلبة .. خمس مواجهات اليوم في الجولة الـ23 لدوري النجوم

‏تقام اليوم خمس مباريات في انطلاق الجولة الـ 23 من دوري نجوم العراق لكرة القدم على ملاعب بغداد وعدد من المحافظات العراقية.

‏وتقام ثلاث مباريات عند الساعة الـ9:00 مساءً. ‏تجمع المباراة الأولى فريق الكهرباء مع ضيفه فريق النفط، وتقام المواجهة على ملعب الزوراء وهو الملعب الافتراضي لنادي الكهرباء .

‏ويواجه فريق النجف ضيفه فريق الموصل في المواجهة الثانية التي يحتضنها ملعب النجف الدولي.

‏بينما يلاقي فريق نادي القوة الجوية في الثالثة ضيفه فريق أمانة بغداد، وتقام المواجهة على ملعب المدينة في بغداد.

وتتواصل مواجهات اليوم الأول من الجولة بإقامة مباراتين عند الساعة الـ 11:15 ليلاً، تجمع الاولى فريق الشرطة مع ضيفه فريق الطلبة بمباراة ديربي جماهيري تقام على ملعب نادي الشرطة في بغداد.

‏بينما تجمع المباراة الثانية فريق الغراف مع ضيفه فريق الزوراء، وتقام المباراة على ملعب الناصرية الأولمبي.

وشهدت الجولة الـ22 تعزيز فريق القوة الجوية موقعه في صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده الى 52 نقطة، متقدماً بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه الشرطة الذي يحتل المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

وجاء الطلبة في المركز الثالث برصيد 43 نقطة، فيما حل اربيل رابعاً بعدما جمع نفس نقاط الطلبة لكن بفارق المواجهات المباشرة، واحتل الكرمة المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

وفي المقابل، تشتد المنافسة في قاع الترتيب بين أربعة فرق تسعى للهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل أمانة بغداد المركز الـ17 برصيد 21 نقطة، يليه نفط ميسان في المركز الـ18 برصيد 20 نقطة.

ويأتي النجف في المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة، بينما يتذيل القاسم جدول الترتيب في المركز الأخير بنقطة واحدة فقط.