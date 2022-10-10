أبرزها ديربي الشرطة والزوراء.. ست مباريات في الجولة الثانية للدوري العراقي الممتاز 

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز للموسم 2022-2023.

وتقام يوم الجمعة المقبل ست مباريات، حيث يضيّف ملعب زاخو في دهوك مباراة فريقه زاخو وضيفه الصناعة في الساعة الثالثة عصراً، كما يضيف الديوانية على ملعب الكوت الدولي فريق نادي دهوك في الساعة الثالثة عصراً، فيما يلتقي النفط مع الحدود على ملعب المدينة الدولي في الساعة الثالثة عصرا.

كما سيلتقي نفط الوسط مع نفط ميسان على ملعب النجف الدولي في الساعة الخامسة والربع عصرا، ويواجه القاسم على ملعب كربلاء الدولي فريق نادي القوة الجوية عند الساعة الخامسة والربع ، في حين يضيف الطلبة نادي كربلاء على ملعب المدينة الدولي في الساعة السابعة والنصف.

وتقام في اليوم التالي، (السبت المقبل) اربع مواجهات ضمن المنافسات ذاتها إذ يلاقي فريق نوروز فريق نادي الكرخ على ملعب فرانسو حريري في الساعة الثالثة عصرا، والنجف يلاقي على ملعبه فريق نفط البصرة في الساعة الخامسة والربع عصرا، واربيل يواجه الكهرباء على ملعبه فرانسو حريري في الساعة السابعة والنصف.

والسبت أيضاً، سيلتقي نادي الشرطة مع الزوراء في ديربي بغداد على ملعب الشعب الدولي في الساعة الثامنة مساءً.