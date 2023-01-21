أبرزها ديربي الجوية والطلبة.. استئناف مباريات الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، يوم الثلاثاء المقبل موعدا لاستئناف منافسات الدوري العراقي الممتاز .

وقال عضو لجنة المسابقات نجم الأوسي لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة قررت استئناف الدوري الممتاز بجولته 13، مبينا ان ست مواجهات يشهدها اليوم الأول على أن تقام أربع مواجهات في اليوم التالي .

واضاف، ان اربع مواجهات ستقام في الساعة الثانية بعد الظهر يوم الثلاثاء الأولى تجمع القاسم والحدود على ملعب كربلاء الدولي، والنجف يلاقي دهوك في الثانية على ملعب النجف الدولي، وعلى ملعب الشعب الدولي يلتقي فريقا النفط والصناعة، وعلى ملعب ميسان الاولمبي يلتقي فريق نفط ميسان وفريق نادي كربلاء، وفي الرابعة والنصف تقام مباراة واحدة على ملعب الزوراء بين الكهرباء وفريق نادي الزوراء، وفي مباراة قمة جماهيرية يضيف ملعب الشعب الدولي في السابعة والنصف لقاء القوة الجوية والطلبة .

وتقام في اليوم التالي الأربعاء أربع مواجهات، اثنان منها في الساعة الثانية بعد الظهر يلتقي في الاولى فريقا نوروز والشرطة في ملعب السليمانية، ويلتقي في الثانية فريق الديوانية مع زاخو على ملعب الكوت، وفي الساعة الرابعة والنصف تقام مباراة واحدة تجمع اربيل مع نفط البصرة على ملعب فرانسو حريري، وفي الساعة السابعة يلتقي فريقا نفط الوسط مع ضيفه الكرخ على ملعب النجف الدولي في الساعة السابعة مساءً .