أبرزها ديربي الجوية والشرطة.. الإعلان عن مباريات الجولة الثامنة للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، يوم الخميس، عن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز لكرة القدم والتي حددت الأحد المقبل الموافق الرابع من شهر كانون الاول الحالي.

وستقام في اليوم الاول اربع مواجهات، اثنان منها في الثانية ظهرا والتي تجمع الاولى فريق نادي الحدود بضيفه الكرخ على ملعب الشعب الدولي، ويحتضن ملعب الفيحاء في الثانية أيضاً مباراة نفط البصرة مع دهوك.

كما ستقام مباراة واحدة في الساعة الخامسة الا ربع بين القاسم وضيفه النجف على ملعب كربلاء الدولي، وتقام في السابعة مساءً على ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد لقاء الطلبه مع ضيفه الديوانية .

وتقام في اليوم الثاني ضمن المنافسات ذاتها ست مواجهات، اثنان منها في الثانية والنصف تجمع الأولى فريقا الكهرباء وضيفه زاخو على ملعب الزوراء ببغداد.

وعلى ملعب فرانسو حريري تقام مباراة اصحاب الارض والجمهور اربيل وضيفه النفط، كما تقام مباراتان في الساعة الخامسة الا ربع تجمع الاولى نفط ميسان والصناعة على ملعب الأول.

ويحتضن ملعب كربلاء الدولي مباراة اصحاب الارض والجمهور فريق كربلاء مع ضيفه نوروز، وعلى ملعب الزوراء تقام مباراة واحدة في الساعة الخامسة عصرا تجمع اصحاب الارض والجمهور الشرطة وضيفه نفط الوسط.

يختتم القوة الجوية وضيفه الشرطة الجولة الثامنة في مباراة قمة جماهيرية تقام على ملعب الشعب الدولي في الساعة السابعة والنصف مساءً .