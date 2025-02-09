أبرزها برشلونة وليفربول.. "أحد ناري" ينتظر عشاق المستديرة‎

شفق نيوز/ يشهد يوم الأحد مجموعة من المباريات المثيرة في مختلف البطولات العالمية، أبرزها قمة الدوري الإسباني بين برشلونة وإشبيلية.

‎وتتواصل منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يلتقي بلاكبيرن روفرز مع ولفرهامبتون، وبليموث أرغايل مع ليفربول، وأستون فيلا مع توتنهام هوتسبير.

وفي الدوري الإيطالي، يلتقي نابولي مع أودينيزي، فيما يواجه فينيتسيا نظيره روما.

‎كأس الاتحاد الإنجليزي

بلاكبيرن روفرز × ولفرهامبتون واندررز: تُقام المباراة في تمام الساعة 3:30 عصراً بتوقيت العراق.

بليموث أرغايل × ليفربول: تُقام المباراة في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت العراق.

أستون فيلا × توتنهام هوتسبير: تُقام المباراة في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت العراق.

‎الدوري الإسباني

إشبيلية × برشلونة: تُقام المباراة في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت العراق - beIN Sports HD 1.

‎

الدوري الإيطالي

فينيزيا × روما: تُقام المباراة في تمام الساعة 3:30 عصراً بتوقيت العراق - AD SPORTS Premium 1.

نابولي × أودينيزي: تُقام المباراة في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت العراق - AD SPORTS Premium 1.