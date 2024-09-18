أبرزها القوة الجوية ومانشستر سيتي.. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ يفتتح مانشستر سيتي الإنجليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة ضيفه إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الأولى من عمر البطولة القارية.

كما يلعب باريس سان جيرمان الفرنسي ضد جيرونا الإسباني، في حين يلتقي كلوب بروغ البلجيكي منافسه بروسيا دورتموند الألماني، ويستضيف سيلتيك الإسكتلندي منافسه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

ويواجه بولونيا الإيطالي ضيفه شاختار الأوكراني كما يحل رد بول سالزبورغ النمساوي ضيفًا على سبارتا براغ التشيكي.

مواجهات آسيا

يستضيف نادي القوة الجوية العراقي، فريق ألتين أسير التركمانستاني، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2024-2025، وذلك على ملعب المدينة الدولي.

كما تشهد بطولة دوري أبطال آسيا مواجهة عربية بين الخالدية البحريني والاتحاد السعودي بجانب لقاء عربي آخر بين شباب الأهلي الإماراتي والحسين إربد الأردني.

وايضا، يواجه الكويت الكويتي منافسه ناساف الأوزبكي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 18 أيلول 2024 بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا:

بولونيا وشاختار – 7:45 مساءً – BEIN SPORTS 1.

سبارتا براغ وسالزبورغ – 7:45 مساءً – BEIN SPORTS 2.

مانشستر سيتي وإنتر – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 1.

باريس سان جيرمان وجيرونا – 10:00 مساءً - BEIN SPORTS 2.

كلوب بروغ وبروسيا دورتموند – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 3.

سيلتيك وسلوفان براتيسلافا – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 4.

دوري أبطال آسيا 2:

القوة الجوية و ألتين أسير – 9:00 مساءً – على قناة beIN Sports AFC 2 HD

الخالدية والتعاون – 7:00 مساءً – BEIN AFC 1 وSsc 1.

شباب الأهلي والحسين إربد – 7:00 مساءً – Bein AFC 3 وSsc3 وأبوظبي آسيا 1 والكأس 11