أبرزها الريال وباتشوكا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

شفق نيوز/ يخوض ريال مدريد الإسباني مواجهة مرتقبة أمام باتشوكا المكسيكي، مساء اليوم الأربعاء، في نهائي كأس الإنتركونتننتال في العاصمة القطرية الدوحة.

ويستضيف ملعب "لوسيل" مباراة الفريقين في نهائي النسخة الحالية من كأس إنتركونتيننتال، في الذكرى السنوية الثانية لنهائي كأس العالم، قطر 2022، بين الأرجنتين وفرنسا.

فيما يلعب ليفربول أمام ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية، كما يلتقي آرسنال منافسه كريستال بالاس.

ويواجه روما ضيفه سامبدوريا في كأس إيطاليا، بينما تقام مواجهة بين موناكو وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

وفيما يلي مواعيد مباريات، اليوم الأربعاء، بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:

كأس الإنتر كونتننتال:

ريال مدريد وباتشوكا – 8:00 مساءً – BEIN SPORTS والكأس 2

كأس الرابطة الإنجليزية:

آرسنال وكريستال بالاس – 10:30 مساءً – BEIN SPORTS 4

ساوثهامبتون وليفربول – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 2

كأس إيطاليا:

روما وسامبدوريا – 11:00 مساءً – أبوظبي بريميوم 1 و SSC TV

الدوري الفرنسي:

موناكو وباريس سان جيرمان – 11:00 مساءً – BEIN SPORTS 1