أبرزها الديربي.. عشر مواجهات في الدوري الممتاز يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين

شفق نيوز/ تنطلق يوم الثلاثاء المقبل الجولة السابعة للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم باقامة خمس مواجهات.

وتقام في الساعة الثانية ظهراً مباراتين تجمع الأولى فريقا نادي الكرخ وضيفه نفط ميسان على ملعب الأول، فيما يضيف ملعب الشعب الدولي المباراة الثانية بين فريقي الحدود وضيفه نفط البصرة.

وتقام في الساعة الرابعة والربع مباراتان تجمع الاولى على ملعب نادي الزوراء، فريقا نوروز مع ضيفه القاسم، وتقام المباراة الثانية على ملعب دهوك بين اصحاب الارض والجمهور دهوك وضيفه القوة الجوية.

وفي السادسة والنصف مساءً يلاقي النفط ضيفه نفط الوسط على ملعب المدينة ببغداد.

وتتواصل المنافسات في اليوم التالي، باقامة خمس مواجهات، حيث تقام في الساعة الثانية مباراتين تجمع الأولى فريقي الديوانية واربيل على ملعب الكوت ، وتقام الثانية على ملعب الصناعة بين اصحاب الارض الصناعة وضيفه الكهرباء.

وتقام مباراتان في الساعة الرابعة والنصف تجمع الأولى فريقي زاخو وكربلاء على ملعب الأول، وتقام الثانية على ملعب النجف الدولي بين فريقا النجف والزوراء، وفي مباراة قمة جماهيرية يحتضن ملعب الشعب الدولي مباراة الشرطة وضيفه الطلبة في تمام الساعة السابعة مساءً.