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برباعية نظيفة.. برشلونة يتوج بطلا لكأس ملك إسبانيا

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-17T21:31:53+0000
برباعية نظيفة.. برشلونة يتوج بطلا لكأس ملك إسبانيا

شفق نيوز/ توج نادي برشلونة بطلا لكأس ملك إسبانيا بإسقاطه أتلتيك بلباو برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب "لا كارتوخا" في مدينة إشبيلية.

وسجل هدف برشلونة الأول غريزمان مع الدقيقة 60، بع استقباله عرضية رائعة من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 63، أضاف دي يونغ الثاني برأسية رائعة إثر تلقيه عرضية من الجهة اليسرى.

ومع الدقيقة 68 أضاف ليونيل ميسي الهدف الثالث بعد مجهود رائع.

وفي الدقيقة 72، أضاف ميسي الهدف الرابع، ليصبح الهداف التاريخي في نهائيات كأس ملك إسبانيا برصيد 9 أهداف متجاوزًا ”زارا“ الذي يمّتلك 8 أهداف.

ويعد برشلونة الأكثر حصدًا للقب كأس الملك برصيد 31 مرة، ويليه أتلتيك بلباو والذي حصد 23 لقبًا.

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