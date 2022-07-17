برايتي بطلا للمرحلة الثانية بالدراجات للنساء وأربيل تستضيف المرحلة الثالثة

شفق نيوز/ جرت في محافظة اربيل على طريق الـ 150 منافسات المرحلة الثانية للدراجات لفئة النساء بمشاركة ستة اندية عراقية.

واسفرت النتائج الأولية لليوم الاول من سباق الفردي ضد الساعة لقطع مسافة 11كم عن فوز لاعبة نادي برايتي داهات كاوة بالمركز الاول ومن ثم المركز الثاني للاعبة زهراء مسعد من نادي نوروز وحلت هدير نعمة بالترتيب الثالث من نادي برايتي اما المتسابقة ايمان حيدر احتلت المركز الرابع من نادي اربيل والمركز الخامس والسادس من نصيب لاعبات نادي ابش وهما عذراء فيصل وزهراء رعد خماس .

وفي منافسات الشابات لسباق الفردي ضد الساعة لقطع مسافة 11كم فقد اسفرت عن فوز لمياء هادي من نادي نوروز بالمركز الاول وحلت بالمركز الثاني فاطمة علي ناجي بالمركز الثاني اما لاعبة اربيل افان عدنان جاءت ثالث الترتيب وزهراء نصير من نادي الكهرباء حلت بالمركز الرابع .

وكان عدد المتسابقات 12 متسابقة .

اما النتيجة الغربية من الفردي العام لقطع مسافة 45 كم فقد جاء بالمركز الاول نادي برايتي والمركز الثاني لنادي اربيل والثالث لنادي نوروز والرابع لنادي الاعظمية .

وفي منافسات الفردي العام فقد احرز منافساتها اللاعبة فروزان عبد الحي من نادي برايتي بالمركز الاول وجاءت بالمركز الثاني لاعبة الكهرباء براستوا باستي وحلت لاعبة برايتي داهات كاوة المركز الثالث ولمياء هادي من نوروز حلت بالمركز الرابع وهدير نعمة من برايتي جاءت بالمركز الخامس وزهراء مسعد من نوروز جاءت سادس الترتيب .

اما في منافسات النخبة لقطع مسافة 45كم فقد جاءت بالمركز الاول فروزان عبد الحي بالترتيب الاول وحلت لاعبة الكهرباء براستوا باستي بالمركز الثاني امام لاعبة برايتي داهات كاوة احتلت الترتيب الثالث وهدير نعمة رابعة الترتيب ايضا من برايتي وزهراء مسعد من نوروز جاءت خامس الترتيب ولافان مجيد احتلت المركز السادس .

وفي منافسات الشابات فقد احرز منافساتها لمياء هادي اول الترتيب من نوروز وفاطمة علي جائت ثاني الترتيب من اربيل وافان عدنان من اربيل احتلت المركز الثالث اما لاعبة نوروز كاشاو حسين احتلت المركز الرابع ولاعبة الاعظمية اية سرمد احرزت المركز الخامس مع زميلتهارانية مالك .

وستستضيف محافظة اربيل منافسات المرحلة الثالثة للفئات الاربع وهي المتقدمين والشباب والناشئين والنساء بعد الاتفاق مع محافظ اربيل الذي سيكون داعما لهذه المرحلة لوجستيا وامنيا وقال محافظ اربيل اننا في خدمة الرياضة العراقية واربيل جاهزة لكل البطولات واستضافتها وسنقدم لهم الدعم الكامل وتسهيل مهمة دخول الفرق الرياضية لمحافظة اربيل.