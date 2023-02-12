برايتي اولا.. أربعة أندية تتأهل للدوري الممتاز لكرة الطاولة

شفق نيوز/ اختتمت منافسات دوري الدرجة الأولى المؤهلة للدوري الممتاز لكرة الطاولة في محافظة النجف بمشاركة 17 نادياً.

وقال بشدار سربست أنور مدرب المنتخب العراقي ونادي برايتي لوكالة شفق نيوز، ان اربعة اندية تأهلت اليوم الى مصاف دوري الدرجة الممتازة لكرة الطاولة بعد منافسات قوية اختتمت في قاعة اسعد شاكر في محافظة النجف.

واضاف بشدار ان فريق برايتي جاء بالمركز الاول وحل نادي السماوة ثانياً ونادي الدفاع الجوي بالمركز الثالث ونادي دهوك بالمركز الرابع.

واشار الى ان الاتحاد العراقي للعبة حدد المدة من 20-22 من هذا الشهر موعداً لانطلاق منافسات دوري الدرجة الممتاز لكرة الطاولة، مبينا "نسعى من خلال مشاركة نادينا التنافس على المراكز المتقدمة لا سيما ان برايتي يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ".

واوضح ان بطولة الدوري العراقي الممتاز ستقام في ذات القاعة في محافظة النجف في الموعد المحدد.

وبين ان فريق برايتي سيبدأ مباشرةً تحضيراته من خلال تدريبات مكثفة للاعبيه استعدادا للدوري الممتاز .

يذكر ان فريق نادي غاز الجنوب العراقي هو حامل اللقب بعد تتويجه بطلًا لمسابقة الدوري العراقي الممتاز في الموسم الماضي 2021-2022.